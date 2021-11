Neue Corona-Verordnungen in MV : Kreishäuser und Amt Güstrow-Land schalten auf 3G-Regeln um

Zutritt erhalten in den Einrichtungen nur noch Bürger, die entsprechende Nachweise vorlegen können.

Güstrow/Bad Doberan | Ab sofort ist ein Besuch der Kreishäuser in Güstrow und Bad Doberan sowie der dazugehörigen Dienststellen nur unter Einhaltung der 3G-Regel möglich. Das teilte der Landkreis Rostock am Dienstag mit. Die Kreishäuser bleiben aber weiterhin geöffnet. Mehr zum Thema: Kommunen: Kreise verschärfen Zugang: 3G in vier von sechs Kreisen Ein Zugang zu den...

