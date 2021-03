Landkreis Rostock : Zwei Coronafälle in Gülzower Kita

In der Kita „Gülzower Dorfspatzen“ sind zwei Coronainfektionen nachgewiesen worden.

Gülzow | Wie der Landkreis Rostock bekannt gibt, gilt Quarantäne für Kitagruppen und Erzieher in Gülzow: In der Kita „Gülzower Dorfspatzen“ sind die Gruppen „Kleine Entdeckerspatzen“ und „Große Entdeckerspatzen“ sowie deren Erzieher bis zum Ablauf des 16. März unter Quarantäne gestellt. Wie es aus dem Kreishaus heißt, sind zwei Covid-19-Fälle in der Kindert...

