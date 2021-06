Neustart im Jugendclub : Livemusik in der Alten Molkerei in Güstrow

Nach dem Lockdown beginnen die Gruppentreffen. Außerdem gibt es im Juni wieder Auftritte einiger Bands.

Güstrow | In den Jugendclub Alte Molkerei in Güstrow kehrt nach dem Lockdown das Leben zurück. „Die Bands dürfen zurück in den Proberaum“, sagt Heike Mittelstädt, Leiterin des Jugendclubs. Am Dienstag ging es bereits zu einer Wanderung in die Heidberge, am Donnerstag war Baden im Inselsee angesagt. Und unter anderem trifft sich die Tanzgruppe wieder. Die nächst...

