Lohmen: Tiefstehende Sonne führt zu schwerem Verkehrsunfall

von svz.de

05. Dezember 2019, 16:20 Uhr

An der Kreuzung der L17 / L11, bei der Gemeinde Lohmen, ereignete sich am Donnerstagvormittag ein Unfall. Ein 51-Jähriger befuhr die L11 aus Richtung Prüzen und wollte die L17 in Richtung Reimershagen überqueren. Er übersah die vorfahrtberechtigte 36-Jährige, die sich auf der L17 in Richtung Güstrow befand. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 51-Jährige durch die tiefstehende Sonne geblendet war. Beide Fahrzeugführer sind schwerverletzt und wurden in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos sind nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden von 30.000 Euro.