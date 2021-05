Güstrow : Mann attackiert einen 25-Jährigen mit einem Totschläger

Ein 40-Jähriger schlägt einem Mann in Güstrow mit einer Stahlrute auf den Kopf. Das Motiv ist bislang unklar.

Güstrow | Nach einer Attacke mit einem illegalen sogenannten Totschläger ermittelt die Polizei in Güstrow gegen einen 40-jährigen Tatverdächtigen. Dem Mann wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte. Er soll am Mittwochabend unter der Liebnitzbrücke - einem Szene-Treffpunkt unter der Bundesstraße 104 - aus e...

