Zietlitz : Größter Solarpark in MV feierlich ans Netz gegangen

200.000 Solarmodule sollen künftig 18.500 Haushalte in der Region mit sauberem Strom versorgen.

Zietlitz | Ein dunkler, großer und ruhiger See glänzt in der brütenden Julisonne. Was von weitem wie ein ruhendes Gewässer aussieht, sind Tausende von Solarpanelen. Der Solarpark in Zietlitz starte am Freitag offiziell in den Betrieb. Die rund 200.000 Photovoltaik-Module sind auf einer Gesamtfläche von etwa 86 Hektar errichtet worden. Das entspricht etwa der Grö...

