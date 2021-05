Fliegerhorst Laage : Spendenmarathon des Geschwaders mit Miniaturen des Eurofighters

Was macht ein Geschwader der Luftwaffe mit der Folie eines Eurofighters? Als Miniatur zu guten Zwecken verkaufen.

Laage | Der Verkauf der Silhouetten geht weiter: Die Folie, die am Fliegerhorst in Laage 2019 eigentlich zum 15. Jubiläum des Eurofighters dort präsentiert werden sollte, verziert jetzt Miniaturen des Kampfjets: Der „Carbon Warrior“ trägt die Geschwaderfarben Blau und Gelb. Einige wenige der Silhouetten sind noch zu ersteigern, der Erlös geht an gemeinnützig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.