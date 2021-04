Reichsbahn-Nostalgie in Mühl Rosin : Mitropa-Speisewagen ist neue Attraktion des Restaurants K1

Der Waggon wurde neben dem Bowlingbahn vom Restaurant K1 platziert.

Mühl Rosin | An lediglich zwei Tragseilen befestigt, schwebte der 40 Tonnen schwere Mitropa-Wagen der Deutschen Reichsbahn über Mühl Rosin. Zwei Kräne hoben den Koloss, der aus Gardelegen in Sachsen-Anhalt in zwei Nächten das Restaurant K1 erreichte, an seinen vorgesehenen Standort. Parallel zur Bowlingbahn war das Gleisbett für den geschichtsträchtigen Wagen vorb...

