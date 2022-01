Campus der Generationen : In Schwaan spontan oder mit Termin gegen Corona impfen lassen

Das mobile Impfteam des Landkreises Rostock aus Bad Doberan ist in der ersten Januarwoche am Campus der Generationen vor Ort.

Schwaan | Das Impfteam des Landkreises Rostock aus Bad Doberan ist wieder unterwegs: Am Mittwoch, 5. Januar, werden bis 12 Uhr Corona-Schutzimpfungen auf dem Campus der Generationen in Schwaan angeboten. Bis 10.30 Uhr sind alle Termine für die Impfaktion vergeben worden. Danach, teilt Viola Präfke, Koordinatorin vom Campus der Generationen in Schwaan mit, gebe ...

