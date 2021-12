Landkreis Rostock : Nur zwei Tage Anmeldefrist für zusätzliche Impfungen gegen Corona

Das mobile Impfteam bietet 180 Termine für den 8. Dezember in Güstrow an. Anmeldungen sind nur am 2. und 3. Dezember möglich.

Güstrow | Am Mittwoch, 8. Dezember, führt das mobile Impfteam des Landkreises Rostock eine Impfaktion in Güstrow durch: In der Sport- und Kongresshalle an der Speicherstraße 9 werden zwischen 9.30 bis 17 Uhr Impfungen zum Schutz gegen das Coronavirus durchgeführt. Verabreicht wird der Impfstoff von Moderna. Wie die Barlachstadt Güstrow mitteilt, ist eine vor...

