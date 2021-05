Kirchengemeinde Lohmen : Termine für Dorfwerkstätten werden coronabedingt verschoben

In Lohmen, Zehna und Reimershagen werden zurzeit im Rahmen der Quartiersentwicklung 1800 Menschen befragt. Die Diskussion und Auswertung zum Lebensgefühl in den Dörfern findet nun später statt.

Lohmen | Die in den nächsten Wochen geplanten Dorfwerkstätten in der Kirchengemeinde Lohmen werden wegen der Pandmie etwas später stattfinden, wie die zuständige Quartiersentwicklerin Martina Domann mitteilt. Die Diskussionen der Ergebnisse zur Umfrage zum Stimmungsbild der Landbevölkerung sind nun in Lohmen am 27. August, in Zehna am 3. September und in Reime...

