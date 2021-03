Güstrow : Startschuss für neue Brücke An der Fähre

Bauarbeiten für Konstruktion aus Leichtmetall haben begonnen und sollen noch in diesem Monat beendet werden.

Güstrow | An der Fähre in Güstrow haben die Bauarbeiten für eine neue Brücke aus Leichtmetall begonnen. Sie ersetzt die marode Holzbrücke. Für die neue Konstruktion hat sich die Stadt entschieden, weil sie haltbarer sein soll. In die Umgebung des Kanals und des Zuflusses zum Mühlbach sowie des Spielplatzes mit dem Holzschiff als Klettergerüst hätte eine Holz...

