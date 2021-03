Güstrow : Neuer Radweg für die Plauer Chaussee

Der Kreistag des Landkreises Rostock hat ein neues Vorhaben in sein Radwege-Programm aufgenommen. Damit soll im nächsten Jahr der Radweg an der Plauer Chaussee ausgebaut werden.

Güstrow | Der Bund soll insgesamt neun Projekte im Landkreis Rostock fördern. In der Regel zahle er 75 Prozent der Kosten, hieß es in der Vorlage der Verwaltung. Für die Planungen sowie für den Um- und Ausbau von Radwegen an den Kreisstraßen investiert der Lan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.