Hort am Inselsee Güstrow : Freude über neues Spielgerät

Freude im Hort am Inselsee in Güstrow: Kinder und Erzieher konnten jetzt das neue Spielelement einweihen.

Güstrow | Freude im Hort am Inselsee in Güstrow: Kinder und Erzieher konnten jetzt das neue Spielelement einweihen. „Lange standen die Schüler der Inselseeschule in der Hofpause hinter den Zaunelementen und konnten es kaum erwarten. Aber es hat sich gelohnt“, sagt Erzieherin Christine Kiedrowski. Der neue Turm ersetzt ein altes Klettergerüst aus Holz und lädt z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.