Auch Barlach wäre betroffen : Güstrow soll bald nur noch lebendige Ehrenbürger haben

Nur noch lebende Personen sollen in Güstrow Ehrenbürger sein können. Ohne Gegenstimme wurde dieser Vorschlag von den Ausschussmitgliedern angenommen. Das letzte Wort haben die Stadtvertreter am 17. Juni.

Güstrow | Das Ehrenbürgerrecht soll in Güstrow künftig mit dem Tod des Ehrenbürgers enden. Dafür hat sich nun auch der Hauptausschuss ausgesprochen. Ohne Gegenstimme bestätigten die Mitglieder die Änderung der Satzung zur Verleihung und Beendigung des Ehrenbürgerrechts. Abschließend muss die Stadtvertretung am 17. Juni beschließen. In der Stadtvertretung war...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.