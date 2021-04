Domgemeinde Güstrow : Ostern unter freiem Himmel

Domgemeinde Güstrow feiert Ostern wegen der Corona-Beschränkungen im Pfarrgarten

Güstrow | „Der Herr ist auferstanden – auch in deinem Leben“ – Das war die Botschaft bei den Gottesdiensten am Ostersonntag und Ostermontag auf dem Domplatz in Güstrow. Sonntag feierte die Domgemeinde, Montag die Dom- und Pfarrgemeinde zusammen. Dompastor Christian Höser hob in seiner Predigt am Ostersonntag hervor, dass die Auferstehung von Jesus Christus Aufb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.