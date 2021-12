Protest gegen Corona-Impfpflicht : Polizei hat nach Demos in Güstrow Ermittlungen aufgenommen

An bisher zwei Montagen hatten sich Menschen vor dem Rathaus eingefunden, um unter anderem gegen die Impfpflicht zu protestieren. Beide Veranstaltungen waren nicht angemeldet.

Güstrow | Am Nikolausabend hatte die erste Demo stattgefunden, am 13. Dezember eine weitere – laut der Ankündigung bei Facebook in der öffentlichen „Güstrow“-Gruppe protestierten die Teilnehmer unter anderem für eine freie Impfentscheidung, auch gegen das Impfen von Kindern. Dass beide Veranstaltungen nicht angemeldet worden waren, hat nun Konsequenzen. Hygi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.