Verkehrskontrollen der Polizei : Mit sinkender Inzidenz werden mehr Unfälle erwartet

Innerhalb von nur vier Stunden stellte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Kritzkow im Rahmen der aktuellen Kampagne „Fahren.Ankommen.Leben!“ schon vier Verstöße fest.

Kritzkow | Die Polizei hatte am Dienstag in Kritzkow gut zu tun: Gleich mehrere Autofahrer mussten die Beamten im Rahmen der themenorientierten Verkehrskontrollen in MV zur Kampagne „Fahren.Ankommen.Leben!“ mit den Schwerpunkten Alkohol und Drogen anhalten. Zwischen 8 und 12 Uhr, meldete Pressesprecherin Kristin Hartfil, gab es für zwei Fahrzeugführer zu Ordnung...

