Güstrow : Graffitisprayer verursachen Schaden von mehreren tausend Euro

In der Nacht zu Freitag, 11. Juni, wurden im Bereich der Langen Straße und Am Berge in Güstrow Hauswände und Stromverteilerkasten mit Schriftzügen verunstaltet. Die Polizei sucht Zeugen.

Güstrow | Im Bereich der Langen Straße und Am Berge sind diverse Hauswände und ein Stromverteilerkasten mit insgesamt 13 Graffiti verunstaltet worden. Dies sei am Freitag gemeldet worden, erklärte die Polizei am Sonnabend. Die Graffiti waren in der Nacht zuvor gesprüht worden. Die so genannten Tags, Schriftzüge der Sprayer, bestehen aus Buchstaben- und Zahle...

