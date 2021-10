Freude über Finanzspritze : Viel Geld für die Musikschule Güstrow

Der Rotary-Club Güstrow unterstützt insbesondere die Jugendarbeit der Einrichtung.

Güstrow | Über 1000 Euro kann sich die Musikschule Güstrow freuen. Der Rotary-Club Güstrow unterstützt die Arbeit dieser Einrichtung seit Jahren, so auch in diesem Jahr. „Wir unterstützen die Musikschule gern, weil uns wichtig ist, was dort getan wird“, betont der amtierende Präsident Arnold Fuchs. Insbesondere werde die Jugendarbeit unterstützt. Den Scheck nah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.