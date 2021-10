Wettbewerb in Güstrow : Hauptpreis für Geschichtenschreiberin Ute Kubeler aus Bützow

Ein Bild von Clown Rondito, gemalt von Alexander Dettmar, diente als Vorlage für verschiedene Erzählungen. In der Städtischen Galerie Wollhalle gab es nun Preise für kreative Köpfe.

Güstrow | Die Ausstellung „Ich glaube an die Kraft der Farbe“ von Alexander Dettmar in der Städtischen Galerie Wollhalle ist zwar bereits beendet: Am Sonntag sind aber im Nachgang die Preise für einen Geschichtenwettbewerb zu einem Werk des Künstlers vergeben worden. Weiterlesen: Zwiesprache: Dettmar und Barlach Jury bewertete die Kurzgeschichten Dett...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.