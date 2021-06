Ralf-Jürgen Girbig zum 90. : Als Buchautor und Herausgeber die Barlachstadt geprägt

Nicht nur als Pädagogik-Dozent hat Prof. Ralf-Jürgen Girbig eine prägende Rolle für die Barlachstadt gespielt. Er brachte die „Güstrower Lokalnachrichten“ mit auf den Weg und war zudem als Drehbuchautor aktiv.

Güstrow | Er hat in Güstrow und darüber hinaus gewirkt und schaut nun auf ein vielfältiges Leben zurück: Am Sonntag feierte der Wahl-Güstrower Prof. Dr. Ralf-Jürgen Girbig seinen 90. Geburtstag. Noch immer liest er gern, nimmt an Veränderungen in der Stadt Anteil und möchte über aktuelle Themen in der Politik informiert sein. Viele Lehrer ausgebildet Ralf...

