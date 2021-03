Rettungshubschrauber im Einsatz : Kind verletzt sich bei Sturz in Güstrow

Ein Kind hat sich am Mittwochnachmittag am Franz-Parr-Platz in Güstrow verletzt.

Güstrow | Ein Kind hat sich am Mittwochnachmittag am Franz-Parr-Platz in Güstrow verletzt. Es war gestürzt. In einem Rettungswagen erhielt es Erste Hilfe, ein Rettungshubschrauber brachte es gegen 15.45 Uhr in eine Klinik. Der Helikopter-Pilot war am Fuß des Schloßbergs gelandet, weil der Franz-Parr-Platz zu klein für den Hubschrauber ist. Außerdem ist das V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.