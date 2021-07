Wahl in Lalendorf : Weiterer Bewerber ums Bürgermeister-Amt

Rigo Schmidt aus Mamerow will Bürgermeister der Gemeinde Lalendorf werden. Damit gibt es zwei Bewerber.

Lalendorf | Nun gibt es sogar zwei Bewerber um das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Lalendorf. Rigo Schmidt aus Mamerow hat sein Interesse fristgerecht bis Dienstag bei der Wahlleiterin im Amt Krakow am See angemeldet. Zu drei Wahlakten sind die Lalendorfer am 26. September aufgerufen: Neben den Wahlen zum Bundestag sowie zum Landtag wird auch ein neuer Bür...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.