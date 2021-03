Güstrow : Johannes Arlt kandidiert für den Bundestag

SPD-Delegierte wählen Direktkandidaten für den Wahlkreis 17

Güstrow | Johannes Arlt ist von der SPD als Direktkandidat im Wahlkreis 17 gewählt worden. Dieser Wahlkreis ist mit rund 6250 Quadratkilometern flächenmäßig der größte Bundestags-Wahlkreis in Deutschland. Er umfasst große Teile der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Rostock. Dazu zählen auch die Regionen um Teterow, Güstrow, Krakow am See, Bützow und La...

