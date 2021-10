Polizeieinsatz in Güstrow : Säureeinsatz nach versuchtem Einbruch an der Neukruger Straße

Fünf Stunden waren die Feuerwehren des Dekontaminierungszuges des Landkreises Rostock im Einsatz. Unbekannte Täter hatten bei einem Einbruch Säure verteilt.

Güstrow | Am Sonntag staunten Autofahrer nicht schlecht, als die Neukruger Straße, an der Einmündung zur Rostocker Chaussee, voll gesperrt war: Polizei und 65 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren hier im Einsatz. Grund: Einbrecher hatten Säure in Büroräumen verschüttet. Gegen 11 Uhr war die Güstrower Polizei vor Ort, nachdem ein Hinweisgeber einen Einbruch geme...

