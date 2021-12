Sitzungen im Amt Güstrow-Land : Sanierung des Dorfmuseums in Lohmen soll vorangebracht werden

Die Gemeindevertreter treffen sich dafür in der kommenden Woche zu ihrer nächsten Sitzung. Und auch in Kuhs, Mistorf und Sarmstorf stehen Themen auf der Agenda.

Landkreis Rostock | In den Gemeinden des Amtes Güstrow-Land stehen wieder Gemeindevertretersitzungen an. In der kommenden Woche, der Kalenderwoche 51, treffen sich die Vertreter in Kuhs, Mistorf und Lohmen. Keine Präsenzsitzung wegen Corona Bereits am 16. Dezember findet die Sitzung in Sarmstorf im Umlaufverfahren statt. Die Beschlüsse werden also ausschließlich sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.