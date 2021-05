Sanierung des Güstrower Schlosses : Den alte Linden im Museumshof ging es an den Kragen

Während der Sanierung des Schlosses in Güstrow mussten die Linden weichen, da ihre Wurzeln das Mauerwerk beschädigen.

Güstrow | Zwei alten Linden im Hof des Güstrower Schlosses ging es am Dienstagvormittag an den hölzernen Kragen. Kurzerhand setzten die Bauarbeiter die Kettensäge an, dann fielen die Bäume. Warum die Linden gefällt werden mussten, hängt mit der Sanierung des Schlosses zusammen. „Die Wurzeln der Bäume wachsen unterirdisch in die Mauer der Schlossbrücke hinein...

