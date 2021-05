Güstrow : Schwanenfamilie macht eine Pause am Schlossgraben

Während Mutter und die Küken schliefen, hielt das Vatertier Wacht und beobachtete die Fußgänger.

Güstrow | Alle schlafen, einer wacht. Am Schlossgraben in Güstrow legte am Donnerstag eine Schwanenfamilie mit acht Küken eine Ruhepause ein. Schnell waren die Spaziergänger am Schlossberg darauf aufmerksam geworden und zückten die Kameras, davon ließen sich die Tiere aber kaum stören. Während das Muttertier und die Küken schliefen, beobachtete der Vater auf...

