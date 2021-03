Güstrow/Schwerin : Sonnenstudios fordern Öffnung

Solarium-Betreiber fühlen sich im Lockdown im Stich gelassen und gehen auf die Barrikaden

Güstrow | Sonnenstudios gehen auf die Barrikaden: In einem Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordern jetzt 25 Solarium-Betreiber aus ganz MV die sofortige Öffnung ihrer Studios. Einer der Köpfe dieser Protestaktion ist der Güstrower Solarium-Besitzer ...

