Krakow am See : Jugendclub sucht Ersatz für den Eiskeller

Jugendclub musste wegen Schimmel gesperrt werden. Nun sucht die Stadt einen neuen Ort für junge Leute

Krakow am See | Zurzeit sind zwar Konzerte und andere Veranstaltungen wegen Corona nicht möglich. Seit mehr als einem Jahr aber ist der Eiskeller in Krakow am See bereits geschlossen. Also bevor die Pandemie das öffentliche Leben teilweise lahmlegte. Proben hatten dort Schimmel nachgewiesen. Mit diesem Thema befassen sich der Sozialausschuss der Stadtvertretung Krako...

