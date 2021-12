Weihnachten Güstrow : Statt Weihnachtskarten spenden Stadtwerke für Gartenverein

Statt Grußkarten zum Fest gab es von den Stadtwerken Güstrow wieder Spenden für engagierte Projekte. Im Fokus steht dabei das Thema Nachhaltigkeit.

Güstrow | Seit mehreren Jahren unterstützen die Stadtwerke Güstrow zur Weihnachtszeit gemeinnützige Projekte in der Barlachstadt, anstatt Weihnachtskarten zu versenden. In diesem Jahr fiel die Wahl auf zwei Projekte: Die Klima-Tour-App des Weltladens und auf den Kreisverband der Gartenfreunde Güstrow. Die Hobbygärtner hatten einen Schulgarten in der Kleinga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.