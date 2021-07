Innenstadt Güstrow : Zum Bergfest gab es Dudelsack-Klänge auf dem Marktplatz

Die „Musik in der Altstadt“ hatte Halbzeit: Noch bis 25. August wird an jedem Mittwoch Abend kostenlos Musik geboten.Auch die Gastronomie profitiert davon.

Güstrow | Mit Dudelsack-Klängen des Hanse-Duos vom Musiktheater Cammin wurde die siebente Musik in der Altstadt am Mittwochabend eröffnet. „Dies ist unser kleines Bergfest“, freute sich Hanni Böttcher von der Initiative Güstrow2028. Seit Anfang Juni bis Ende August wird mittwochs um 17.30 Uhr abwechselnd vor einer Gaststätte in der Innenstadt Musik geboten. ...

