Orkanböen werden erwartet : Sturm „Ylenia“ zieht über Güstrow auf

In wenigen Stunden wird der Wind Höchstgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde erreichen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor umknickenden Bäumen und möglichen Schäden an Hausdächern.

Güstrow | Kurz nach 16 Uhr am Mittwochnachmittag rissen die am höchsten stehenden Wolken über dem Güstrower Himmel auf und machten Hoffnung auf ein bisschen Abendsonne. Doch nach wenigen Minuten schob sich eine bedrohlich aussehende Wolkendecke darunter und verwandelte den Himmel in ein dunkelblaues Wolkenmeer. Sturm „Ylenia“ wird in der Nacht von Mittwoch a...

