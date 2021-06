Probefahrt im Elektroauto : Dirk Ulrich aus Krakow am See startet mit Tesla-Taxi in die Zukunft

Bei einer Probefahrt mit Taxifahrer Dirk Ulrich konnte Volontär Toni Cebulla das Tesla-Modell und seine Funktionen auf Herz und Nieren überprüfen.

Krakow am See | Fast wie ein erhabener Riese schleicht seit Kurzem ein Taxi der Marke Tesla durch Krakow am See, Güstrow und Rostock. Durch die Elektrobatterien kaum zu hören, ist das 2,5 Tonnen schwere Gefährt ein futuristischer Blickfang in den engen Straßen der Mecklenburger Innenstädte. Bereits im November hat der Taxifahrer Dirk Ulrich aus Krakow am See das Mode...

