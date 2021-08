Güstrow : Frische Luft für Klassenräume in der Thomas-Müntzer-Schule

Elf spezielle Lüftungsgeräte, sogenannte Wärmetauscher, wurden im Neubau der Einrichtung eingebaut. Die Anschaffung war bereits vor der Corona-Pandemie geplant. Auch der Altbauteil der Schule soll noch Apparate erhalten.

Güstrow | In drei Klassenräumen des Neubaus der Thomas-Müntzer-Schule steht jeweils ein Schrank. Etwa 2,20 Meter hoch, 80 Zentimeter breit und 60 Zentimeter tief. So sehen drei der elf Lüftungsgeräte aus, die die Barlachstadt Güstrow als Träger der Regionalen Schule angeschafft hat. Diese stehen jeweils im hinteren Bereich an der Außenseite eines Raums, während...

