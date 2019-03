Güstrow : Überfall auf Juwelier: Weitere Zeugen gesucht

Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den weißen Transporter VW T5. Mit dem Fahrzeug waren die unbekannten Täter am Mittwoch gegen 4.15 Uhr in die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäfts auf dem Pferdemarkt gefahren.

von Jens Griesbach

29. März 2019, 20:00 Uhr

Mit dem Fahrzeug waren die unbekannten Täter am Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr in die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäfts auf dem Pferdemarkt gefahren und hatten hochwertigen Schmuck sowie Uhren geraubt. Den Transporter ließen sie am Tatort zurück.

„Der weiße Transporter mit Hamburger Kennzeichen wurde zuvor als gestohlen gemeldet“, informiert jetzt Stefanie Busch vom Polizeipräsidium Rostock. Der Wagen wurde zwischen dem 25. und 26. März in Hamburg entwendet. „Das Fahrzeug ist insbesondere dadurch auffällig, da es zum einen über eine Doppelkabine verfügt und damit gleich vier Insassen befördern kann. Zum anderen verfügt der Transporter über eine Ladefläche“, so Stefanie Busch.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Transporter machen? Hinweise an das Polizeipräsidium Rostock, Telefon 038208/8882222, die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jede weiteren Polizeidienststelle.