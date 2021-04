Ministerium liefert Zahlen : Jede Menge gefährlicher Müll in Güstrow

Jede Menge umweltgefährdende Stoffe auf der illegalen Müll-Deponie in Güstrow. Die Verursacher werden noch gesucht.

Güstrow | Nicht nur Arsen und Quecksilber hat das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) auf der illegalen Müll-Deponie an der Schwaaner Chaussee in Güstrow gefunden (SVZ berichtete). Die Liste der umweltgefährdenden Stoffe ist lang. Besonders hoch ist der Wert an Kupfer, der in Filterstaub und in den meterhohen Wällen mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.