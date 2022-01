Corona-Demonstrationen : Unangemeldete Proteste in Güstrow und Bad Doberan

Insgesamt haben 556 Personen an einer angemeldeten und drei unangemeldeten Protest-Zügen in Gnoien, Güstrow und Bad Doberan teilgenommen.

Gnoien/Güstrow/Bad Doberan | In der Region um Güstrow haben am 26. Januar insgesamt 556 Personen als Gegner der Corona-Politik an einer angemeldeten und drei unangemeldeten Versammlungen teilgenommen. Unangemeldete Proteste in Güstrow und Bad Doberan An der angemeldeten Versammlungslage in Gnoien nahmen 160 Personen teil. Bei den unangemeldeten Versammlungslagen waren in Gü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.