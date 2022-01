Corona-Proteste in der Region : Unangemeldete Proteste in Güstrow und Bützow

Insgesamt haben 853 Personen an den angemeldeten und unangemeldeten Protestzügen teilgenommen.

Teterow/Schwaan/Laage/Güstrow/Bützow | Im Amtsbereich Güstrow haben am 24. Januar insgesamt 853 Personen als Gegner der staatlichen Corona-Politik an drei angemeldeten und zwei unangemeldeten Versammlungen zwischen 17 und 19 Uhr teilgenommen. Unangemeldete Versammlungen in Güstrow und Bützow Bei den angemeldeten Versammlungen nahmen in Teterow 180, Schwaan 100 und Laage 50 Personen t...

