Schwerer Unfall bei Teterow : 30-Jähriger kracht gegen Baum und stirbt

Die Straße musste während des Rettungseinsatzes am Montagabend voll gesperrt werden.

Teterow | Am Montagabend ereignete sich auf der Kreisstraße 44 zwischen Glasow und Teterow ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Autofahrer kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Mann wurde dabei eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Straße war zeit...

