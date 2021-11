Helfer gesucht : Vereine und Bürger in Laage entwickeln neuen Podcast

Bei einem ersten Planungstreffen tauschen die Beteiligten ihre Ideen aus, wie das neue Format aussehen soll. Ziel ist vor allem die Werbung für das Vereinsleben.

Laage | Die Arbeit in und mit den Vereinen in der Region Laage blüht immer weiter auf. Nachdem die neue Vernetzungsplattform „Netzwerk Region Laage“ am 3. November online ging, soll nun ein neuer Podcast zur Vereinslandschaft im Amtsbereich Laage entwickelt werden. Am kommenden Montag findet eine erste Planungsrunde zu dem Projekt statt. Auch interessant: ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.