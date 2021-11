Vor dem Schutzhaus in Güstrow : Frauen setzen sich gegen häusliche Gewalt ein

Mitarbeiterinnen des Frauenschutzhauses Güstrow und der Beratungsstelle in Bad Doberan haben mit Flyern auf das Thema aufmerksam gemacht.

Güstrow | Mit Flyern und Informationen zu ihrer Arbeit stehen drei Mitarbeiterinnen des Frauenschutzhauses in Güstrow sowie zwei aus der Beratungsstelle in Bad Doberan Rede und Antwort. Weiterlesen: Verein „Stark Machen“ bekommt finanzielle Hilfe „Wir bringen das Thema Gewalt ans Licht“, sagt Jacqueline Garske, Leiterin des Frauenschutzhauses in Güstrow. ...

