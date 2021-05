Störche in Güstrow : Zweiter Jungstorch im Horst an der Schweriner Straße entdeckt

Jeder Jungvogel ist ein Hoffnungsschimmer für den Bestand der Weißstörche in MV: An der Schweriner Straße in Güstrow hat Ulrich Ernst einen zweiten Jungvogel gesichtet.

Güstrow | Angesichts der Meldung aus dem Wildpark MV, dass der rund 50-jährige Güstrower Storch „Glatze“ in diesem Jahr keinen Nachwuchs erwartet, ist das eine besonders gute Nachricht: Der „Traditionsstorch“ der Barlachstadt hat zwei Jungvögel. Wenn das Nest an der Schweriner Straße bezogen wird, gilt das den Güstrowern als Frühjahrsbeginn, viele Passanten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.