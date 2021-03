Sperrung der Liebnitzstraße : Güstrow reagiert auf Verkehrschaos in der Innenstadt

Poller in Güstrower Domstraße wird früher abgesenkt. Ampelphasen werden nachjustiert

Güstrow | Wegen des anhaltenden Verkehrschaos in der Güstrower Innenstadt nach der halbseitigen Sperrung der Liebnitzstraße reagiert jetzt die Stadtverwaltung. „Wir haben zwei Optimierungsmöglichkeiten gefunden“, so Jane Weber, Leiterin des Stadtentwicklungsamtes, am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung. So wird der Poller in der Domstraße ab sofort bis zum Ende ...

