Landkreis Rostock : Schulen und Kitas von Corona-Quarantäne betroffen

Zurzeit bestehen wieder Anordnungen des Landkreises Rostock zur häuslichen Isolation von Schülern und Kita-Kindern.

Güstrow | Der Landkreis Rostock musste wieder Quarantäneanordnungen herausgeben. Mit Stand vom 17. November gilt das unter anderem für Schüler der Fritz-Reuter-Schule in Güstrow an der Wendenstraße, denen der Besuch der Horteinrichtung beziehungsweise die Teilnahme an der Hortbetreuung untersagt wird bis zum 25. November. Nur nach Vorlage eines negativen PoC-Sc...

