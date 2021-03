Landkreis Rostock : Impfungen mit Astrazeneca starten wieder

Mobile Impfteams verarbreichen wieder Präparat. Unterdessen müssen Kinder und Beschäftigte aus der Kita Landmäuse in Quarantäne.

Güstrow | Der Landkreis Rostock nimmt am Montag die Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca wieder auf. Zunächst werden die Mobilen Impfteams das Präparat wieder an Impfberechtigte der Prioritätengruppe 2 abgeben, informierte der Landkreis am Sonntag. Zu jener Gruppe zählen unter anderem Menschen, die älter als 70 Jahre sind, sowie Ärzte und medizinisches P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.