Restaurant und Pub in Krakow : Doppelter Frust führt zur Schließung der Gaststätte „Zur Klause“

Unmut über Corona-Maßnahmen und Enttäuschung über die Entwicklung der Stadt lassen Betreiber des Restaurants und Pubs in Krakow am See die Reißleine ziehen.

Krakow am See | Vor nicht einmal einer Woche haben die Betreiber des Restaurants und Pubs „Zur Klause“ in Krakow am See ihre neue Schnitzelkarte vorgestellt. Freitag und Sonnabend hätte die beliebte Kneipe wieder öffnen sollen. Aber am Wochenende werden Touristen und Einheimische hier weder Essen noch Trinken bekommen. Auch an den Wochenenden darauf nicht. Die Klause...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.