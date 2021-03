Hauptausschuss Güstrow : Projekt Trimm-Dich-Pfad nachhaltig planen und umsetzen

Verwaltung schlägt Vorgehen in zwei Phasen vor, um für die Bürger dauerhaft ein Outdoor-Sportangebot am Sumpfsee zu schaffen.

Güstrow | Erst mal den Standort bewusst wählen, in diesem Jahr planen und erst 2022 umsetzen: Das ist das Konzept, auf das sich der Hauptausschuss in seiner ersten Online-Sitzung einstimmig einigte. „Einen Ist-Zustand gibt es nicht“, stellte Alexander Wulff eingangs zu diesem Tagesordnungspunkt klar – dafür sei der Trimm-Dich-Pfad am Sumpfsee zu vergammelt. ...

