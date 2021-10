Unfall auf Kreisstraße 35 : Auto auf K35 von Straße abgekommen

Auf der K35 bei Bossow kam es am späten Vormittag zu einem schweren Verkehrsunfall.

Bossow/Dobbertin | Alarm für die Freiwilligen Feuerwehren aus Krakow am See und Charlottental. Am späten Montagvormittag verlor ein 72-jähriger Autofahrer zwischen Bossow und Dobbertin die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Fahrer konnte sich selbst befreien Der Mann konnte sein Fahrzeug ...

